Após confusão, Ciro Gomes diz que apoiadores de Bolsonaro agiram com violência

Por Estadão - Estadão 7

Após discutir com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em visita à Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), nesta quinta-feira, 28, o pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT-CE) divulgou nota em suas redes sociais na qual afirma que os apoiadores do presidente agiram com violência e preconceito.

“Ciro Gomes visitava a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow, em Ribeirão Preto, quando foi insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas”, informou a assessoria do ex-ministro no Twitter.

A nota afirma ainda que “os agressores agiram com violência e com profundo preconceito contra nordestinos, atacando com forte conotação racista a sua origem cearense”.

Contudo, apesar de lamentar que tenha sido forçado a responder à altura e a agir com “veemência”, o presidenciável entende que esse tipo de comportamento “fascista deve ser enfrentado, ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consiga se defender”, informa a nota.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, enquanto caminhava pelos estandes do evento agrícola, Ciro respondeu a ofensas e xingou seus interlocutores. Como reação aos gritos de “mito”, ele chamou repetidamente o presidente da República de “ladrão da rachadinha”.

Ciro foi o primeiro pré-candidato à presidência da esquerda a visitar a feira nesta edição.

