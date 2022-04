Gil se recupera de gripe, trabalha normalmente e se torna opção no Corinthians

Por Estadão - Estadão 6

O técnico Vitor Pereira ainda não decidiu quais são seus 11 titulares no Corinthians e uma das grandes dúvidas é quem formará a dupla defensiva. Gil começou o ano com moral e intocável, mas a alternância de resultados o mandou à reserva. Ausente diante do Boca Juniors por apresentar quadro gripal, o camisa 4 está recuperado e na expectativa de reforçar o time diante do Fortaleza, domingo, na Neo Química Arena.

Gil participou normalmente do treino desta quinta-feira, no qual os titulares diante do Boca Juniors fizeram somente reabilitação física após ganhar descanso na quarta-feira. O defensor foi ao campo e acredita que pode jogar no domingo por causa do rodízio que o português vem fazendo. Ele formava dupla com João Victor, mas também já atuou ao lado de Raul Gustavo.

Vitor Pereira ainda está isolado tratando a covid-19, mas vem orientando seus auxiliares nas atividades. Seu retorno no jogo de domingo não está descartado e ele pode, novamente, rodar o elenco. Além de Gil, Piton, Paulinho, Giuliano e Roger Guedes podem ser novidades diante do time cearense.

No trabalho desta quinta-feira, o início focou em manutenção da posse de bola. Vitor Pereira não se cansa de dizer que além da marcação sob pressão, quer o Corinthians administrando a posse, o que não ocorreu diante dos argentinos e acabou ocasionando alguns sustos – em seus primeiros jogos, o técnico viu o time chegar a registrar 70% de tempo com a bola nos pés.

Por fim, o Corinthians ainda trabalhou embates de um contra um. Os enfrentamentos foram para adaptar o posicionamento defensivo e também para testar o poder ofensivo corintiano. Quatro jovens da base complementaram as atividades: Alemão, Murilo, Robert Renan e Giovani. Nesta sexta-feira todos os jogadores estarão à disposição e a comissão técnica começará a definir quem começa na Neo Química pela quarta rodada do Brasileirão.

