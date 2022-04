Olivia Wilde recebe documentos da custódia dos filhos no palco da CinemaCon

Por Estadão - Estadão 7

Olivia Wilde estava apresentando nesta terça-feira, 26, trailer do seu filme Não Se Preocupe Querida no palco da CinemaCon, em Las Vegas, quando foi surpreendida e recebeu os documentos da custódia dos seus dois filhos com Jason Sudeikis.

Os papéis foram entregues por uma mulher desconhecida e a atriz questionou se eram para ela. Depois, acreditando ser um roteiro, ela abriu o envelope. Quando viu o que era, ela agradeceu e voltou a falar sobre o longa-metragem sem se mostrar abalada.

Nas imagens que foram tiradas do momento, é possível ler no envelope as palavras “pessoal e confidencial”. O Deadline questionou a segurança do evento sobre o ocorrido.

“Nunca na história da convenção tivemos um incidente em que um delegado se aproximou do palco que não estava autorizado a estar lá. À luz desse incidente, estamos reavaliando nossos procedimentos de segurança para garantir a segurança de todos os nossos participantes”, disse Mitch Neuhauser, diretor administrativo da CinemaCon, em nota ao veículo.

A diretora foi noiva de Jason durante sete anos e eles tiveram dois filhos: Otis, de oito anos, e Daisy, de cinco. No entanto, durante esse tempo, o casal não chegou a oficializar a união e se separou em 2020.

Os dois estavam em um acordo judicial pela guarda dos filhos. De acordo com o The Hollywood Reporter, Jason não sabia que os documentos seriam entregues assim e disse que jamais toleraria que a situação fosse tratada dessa forma.

