Abel Ferreira tem título de cidadão paulistano aprovado pela Câmara Municipal

Abel Ferreira tem um novo título no currículo. O técnico do Palmeiras já pode ser considerado cidadão paulistano. A concessão do título foi confirmada nesta quarta-feira pela Câmara Municipal de São Paulo.

O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Toninho Vespoli (PSOL), foi aprovado pelo conjunto de vereadores da cidade de forma unânime. A data da entrega do título ainda não foi confirmada.

Nascido em Penafiel, no norte de Portugal, Abel Ferreira não havia conquistado títulos como treinador de futebol profissional até chegar ao Brasil para treinar o Palmeiras. Aos 43 anos, o treinador renovou seu vínculo com o time alviverde para permanecer no comando técnico da equipe até 2024.

Em pouco mais de um ano no comando técnico do Palmeiras, Abel Ferreira acumulou os troféus da Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Paulistão (2022).

De acordo com o vereador Toninho Vespoli, a concessão do título ao português é motivada não somente pelos títulos conquistados, como também pela relevância e notoriedade que a cidade de São Paulo ganha com um clube local vencendo importantes competição nacionais e internacionais.

