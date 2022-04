Empresário é suspeito de matar a família em casa de alto padrão em Porto Alegre

Por Estadão - Estadão 3

Um homem de 44 anos é suspeito de matar a tiros a mãe, a esposa, o filho e a sogra no interior da casa em um condomínio residencial onde a família morava no bairro de classe média alta de Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre. Ele teria se matado após cometer os assassinatos. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado.

O empresário é tido como o autor do ataque, tendo usado duas armas calibre 12 para disparar contra a família. “O motivo do crime ainda está sob investigação. Há várias hipóteses, entres elas a questão financeira veiculada à empresa da família. Iremos verificar se há dívidas, qual o valor e se isso pode ter sido o gatilho motivador para ele cometer esse crime”, disse o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, titular da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme o policial, informações preliminares apontam que não há relatos de que o autor dos crimes era uma pessoa com transtorno depressivo. “Ele era uma pessoa amorosa com a família e com o filho, não tínhamos nada de registro de violência doméstica, por exemplo, tanto assim que ele se dava muito bem com os vizinhos”, relatou o delegado.

Uma sexta pessoa que estava na residência, e que não teve a identidade revelada pela polícia, foi poupada do assassinato. Ela deve depor ainda nesta quarta-feira no DHPP como testemunha. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram mortas no segundo andar da casa, em seus quartos, enquanto dormiam. Uma das armas foi localizada embaixo do corpo do autor dos disparos.

Luciano Nagel, especial para o Estadão

