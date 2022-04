Fluxo cambial total no ano até 1º de abril é positivo em US$ 10,552 bi, mostra BC

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O fluxo cambial registrado em 2022, até 1º de abril, para o Brasil ficou positivo em US$ 10,552 bilhões, informou nesta quarta-feira, 27, o Banco Central. No mesmo período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 7,648 bilhões. No ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões.

Continua depois da publicidade

Com a trégua na greve dos servidores do BC, a autarquia começou a atualizar os dados do movimento de câmbio no Brasil, as operações cambiais da autoridade monetária e outros indicadores selecionados, que estavam sem divulgação desde 25 de março. A atualização, porém, só vai até 1º de abril. Normalmente, nesta quarta-feira, já estariam disponíveis as informações até 22 de abril.

No acumulado de 2022, o canal financeiro do fluxo cambial apresentou entradas líquidas de US$ 4,507 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 146,002 bilhões e de retiradas no total de US$ 141,495 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Advertisement

No comércio exterior, o saldo em 2022, até 1º de abril, foi positivo em US$ 6,045 bilhões, com importações de US$ 55,016 bilhões e exportações de US$ 61,061 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 9,992 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 12,235 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 38,834 bilhões em outras entradas.

Continua depois da publicidade

Março

Depois de encerrar fevereiro com entradas líquidas de US$ 6,340 bilhões, o fluxo cambial registrado em março para o Brasil ficou positivo em US$ 2,851 bilhões, informou o Banco Central.

Em março, o canal financeiro do fluxo cambial apresentou saídas líquidas de US$ 4,004 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 55,277 bilhões e de retiradas no total de US$ 59,281 bilhões.

Continua depois da publicidade

No comércio exterior, o saldo em março foi positivo em US$ 6,854 bilhões, com importações de US$ 19,241 bilhões e exportações de US$ 26,095 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 4,400 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 5,837 bilhões em PA e US$ 15,859 bilhões em outras entradas.

Dados semanais

O fluxo cambial registrado na semana de 28 de março a 1º de abril para o Brasil ficou positivo em US$ 583 milhões, informou o Banco Central. Já na semana do dia 21 a 25 de março, o fluxo cambial para o País ficou positivo em US$ 523 milhões.

Na semana do dia 28 a 1º de abril, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,615 bilhões. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 13,271 bilhões e de retiradas no total de US$ 15,886 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana do dia 28 de março a 1º de abril foi positivo em US$ 3,198 bilhões, com importações de US$ 4,744 bilhões e exportações de US$ 7,943 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,204 bilhão em ACC, US$ 2,390 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 4,348 bilhões em outras entradas.

Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].