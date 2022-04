Após duas derrotas, Brusque se reabilita na Série B com triunfo diante do CSA

Por Estadão - Estadão 4

Depois de sofrer duas derrotas seguidas, o Brusque se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o CSA, por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, no estádio Augusto Bauer, pela quarta rodada. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo por Diego Jardel e Bruno Aguiar.

O time catarinense apagou as derrotas fora de casa para o Cruzeiro (1 a 0) e Sampaio Corrêa (3 a 1) e agora soma seis pontos, dormindo na parte de cima da tabela. O CSA sofreu sua primeira derrota, seguindo com apenas dois pontos, na 17.ª posição, portanto, dentro da zona de rebaixamento. Mas tem um jogo a menos do que seus concorrentes.

Os dois times se estudaram demais no começo do jogo e pouco aconteceu até os 30 minutos. Foi quando numa boa trama pelo lado direito do ataque do Brusque, Fernandinho finalizou para os gols e saiu comemorando. Mas o lance acabou anulado por indicação do auxiliar, que viu impedimento no início da jogada de Alex Sandro. O VAR confirmou a irregularidade.

O CSA soube se defender diante a pressão adversária, porém, pouco foi ao ataque. A única chance saiu aos 45 minutos, quando Lourenço soltou uma bomba de fora da área e o goleiro Ruan Carneiro espalmou por cima do travessão.

Mas o segundo tempo começou quente, com um contra-ataque do CSA pelo lado direito que terminou num sem-pulo bonito de Osvaldo. O goleiro Ruan Carneiro, em cima da linha, espalmou para a frente evitando o gol no primeiro minuto. O lance foi muito rápido e só mesmo a consulta do VAR permitiu a não marcação do gol, reclamada pelos alagoanos.

No primeiro ataque, o Brusque abriu o placar. Diego Jardel recebeu a bola na frente da área e chutou forte, contando com um desvio no meio do caminho para acertar o lado direito do goleiro Marcelo Carné, que não evitou o gol aos seis minutos.

Atrás no placar só restou ao CSA se abrir em busca de, pelo menos, o empate. O técnico Mozart fez as cinco trocas no CSA, deixando o time alagoano mais ofensivo. O Brusque se manteve no campo defensivo para segurar a pressão e, depois, esperar alguma oportunidade na frente. Ela aconteceu aos 33 minutos, após cruzamento da esquerda e desvio de Fernandinho na pequena área, porém, para fora.

O segundo gol saiu aos 38 minutos. Alex Ruan cobrou escanteio na pequena área, o goleiro Marcelo Carné não aliviou e Bruno Aguiar deu um leve desvio de cabeça. Tudo liquidado.

Na quinta rodada, o Brusque vai sair diante da Ponte Preta, em Campinas, no sábado, às 20h30. Antes disso, às 16h, o CSA vai receber o Sport no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 2 X 0 CSA

BRUSQUE – Ruan Carneiro; Pará (Toty), Éverton Alemão, Bruno Aguiar e Airton (Alex Ruan); Rodolfo Potiguar, Zé Mateus (Júnior Todinho), Luiz Antônio (Wagner Balotelli) e Diego Jardel; Fernandinho e Alex Sandro. Técnico: Waguinho Dias.

CSA – Marcelo Carné; Cedric (Igor), Werley, Lucão e Ernandes (Felipe Augusto); Geovane, Gabriel e Lourenço (Yann Rolim); Osvaldo, Bruno Mezenga (Sassá) e Dalberto (Lucas Barcelos). Técnico: Mozart.

GOLS – Diego Jardel, aos 6, e Bruno Aguiar, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rafael Martins de Sá (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Luiz Antônio, Bruno Aguiar e Pará (Brusque). Geovane, Gabriel e Osvaldo (CSA).

RENDA – R$ 55.6655,00.

PÚBLICO – 1.471 pagantes.

LOCAL – Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

