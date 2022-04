Vila Nova só empata com Tombense, mas chega a 23 jogos de invencibilidade em casa

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

No duelo entre duas equipes que ainda não venceram na Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Tombense ficaram no empate por 1 a 1, na noite desta terça-feira, no OBA, pela quarta rodada. Os dois gols foram marcados da marca da cal. Arthur Rezende converteu o pênalti a favor do time goiano, enquanto Jean Lucas decretou a igualdade.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o Tombense, que não venceu, mas também não perdeu, chegou aos quatro pontos. O time mineiro não esconde que o objetivo é permanecer na divisão ao final da temporada. O Vila Nova, por outro lado, tem três, também brigando pela parte de baixo da tabela. O time goiano não perde há 23 jogos jogando em casa.

O Vila Nova aproveitou o embalo de seus torcedores para pressionar o Tombense nos minutos iniciais da partida. Aos 11 minutos, Arthur Rezende sofreu falta de Gustavo dentro da área, pênalti. O próprio meia bateu e abriu o placar. Daniel Amorim, logo na sequência, teve chance de ampliar, mas o arremate, de dentro da área, passou rente à trave.

Advertisement

O clube goiano aproveitou o momento de instabilidade do rival para seguir atacando. O Tombense só foi acordar no fim. O árbitro chegou, inclusive, a marcar um pênalti após a bola bater no braço de Alex Silva. O VAR foi acionado e, após a revisão, o lance acabou sendo anulado. Mesmo assim, o clube mineiro ainda tentou uma última cartada, só que o chute de David ficou na defesa de Pedro Campanelli.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, Hemerson Maria fez substituições que deram um novo fôlego ao Tombense. Após cruzamento para dentro da área, Roger Carvalho desviou, mas Pedro Campanelli salvou mais uma. O Vila Nova não ficou apenas assitindo e também ameaçou em duas tentativas de Pablo Dyego, que colocou Felipe Garcia para trabalhar.

O jogo ficou aberto e o Tombense enfim empatou. Após nova consulta ao VAR, o árbitro marcou pênalti de Rafael Donato em Jean Lucas. O meia deslocou Pedro Campanelli para deixar tudo igual, e recolocar o time mineiro no duelo. Após o gol, foi a vez de Higo Magalhães dar um novo fôlego ao Vila Nova.

No entanto, o jogo acabou ficando parelho, sem muitas emoções, e o empate acabou sendo decretado em Goiânia.

Continua depois da publicidade

Na próxima rodada, o Vila Nova visita o Londrina na sexta-feira, às 19h, no estádio do Café, em Londrina (PR). No domingo, às 18h, o Tombense recebe o Vasco, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 TOMBENSE

VILA NOVA – Pedro Campanelli; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Moacir; Rafinha (Pablo Dyego), Wagner (Ralf) e Arthur Rezende; Matheuzinho (Diego Tavares), Daniel Amorim (Rubens) e Victor Andrade. Técnico: Higo Magalhães.

TOMBENSE – Felipe Garcia; David (Diego Ferreira), Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Gustavo Cazonatti, Igor Henrique (Jean Lucas) e Keké (Everton Galdino); Ciel (Vinicius Mingotti) e Marcelinho (Gabriel Henrique). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS – Arthur Rezende, aos 13 minutos do primeiro tempo. Jean Lucas, aos 37 do segundo.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP)

CARTÕES AMARELOS – Alex Silva, Daniel Amorim e Rafael Donato (Vila Nova); Jean Lucas e Joseph (Tombense).

Renda e público – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio OBA, em Goiânia (GO).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].