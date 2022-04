'Túnel do Amor': Reality show com Marcos Mion estreia nesta quarta

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Túnel do Amor, o novo reality apresentado por Marcos Mion, estreia nesta quarta-feira, 27, às 22h30 no canal Multishow, com exibição simultânea no Globoplay.

Continua depois da publicidade

Ao longo de 18 episódios, dez duplas de amigos, separados em duas casas interligadas por um túnel, terão a missão de bancar o cupido uns para os outros na busca pelo crush ideal. Os participantes, relevados na última semana, precisam confiar em suas amizades.

“É um experimento inédito onde não só você precisa se sair bem, mas seu melhor amigo também! Isso torna tudo mais instável e imprevisível. É preciso conhecer muito bem o seu amigo para encontrar o par perfeito para ele e pra que ele ache o seu”, explicou Mion.

Advertisement

A cada episódio, um amigo deverá escolher alguém de sua própria casa para dar match com seu parceiro, que está na casa vizinha. Os encontros ocorrem no túnel e, ali, tudo pode acontecer.

Continua depois da publicidade

O túnel é também uma tecnologia que servirá como o coração do jogo. Ele ajudará a tomar decisões que definem o rumo do programa, determinando qual dupla será salva no fim de cada semana e qual será substituída dando lugar a novos participantes.

Marcos Leandro, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].