Sergio Guizé assume papel de Romulo Estrela na próxima novela das seis

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

O ator Sergio Guizé vai assumir o papel de protagonista em Mar do Sertão, próxima novela das seis da TV Globo. O convite surgiu após a saída de Romulo Estrela, que foi remanejado e agora integra o elenco de Travessia, próxima novela das nove, escrita por Gloria Perez.

Continua depois da publicidade

“Ele está muito feliz com o convite e com o personagem. Trabalhar com o Allan Fiterman diretor da novela sempre foi um desejo dele”, disse a assessoria de imprensa em comunicado enviado ao Estadão.

Em Mar do Sertão, Guizé vai interpretar o mocinho Zé Paulino, que fará um triângulo com o vilão Tertulinho, interpretado por Renato Góes, e Candora, interpretada por Isadora Cruz. Escrita por Mário Teixeira e dirigida por Allan Fiterman, a novela estreia em agosto, com gravações previstas para começar no fim de maio.

Sofia Hermoso, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].