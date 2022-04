PF faz buscas para apurar suposto desvio em ventiladores pulmonares

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 26, operação batizada “Cianose” para investigar supostas irregularidades na compra de 300 ventiladores pulmonares pelo Consórcio Nordeste durante a primeira onda da pandemia da covid-19.

Continua depois da publicidade

Agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. As ordens foram expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e as diligências contaram com a participação de auditores da Controladoria Geral da União (CGU). Não há governadores entre os alvos da ação.

De acordo com a PF, as apurações se debruçam sobre o pagamento antecipado do contrato, em valor integral, sem garantia contra eventual inadimplência por parte da contratada. A corporação diz que nenhum respirador foi entregue.

Advertisement

Investigadores suspeitam de crimes de estelionato em detrimento de entidade pública, dispensa de licitação sem observância das formalidades legais e lavagem de dinheiro.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].