Emery aponta evolução do Liverpool e diz que Villarreal terá que ser perfeito

O técnico Unai Emery projetou dificuldades para o Villarreal para o confronto com o Liverpool pela semifinal da Liga dos Campeões. O jogo de ida será nesta quarta-feira, no Anfield, casa do rival inglês. Para Emery, o adversário evoluiu muito nesta temporada europeia e o time espanhol terá que ser perfeito para alcançar sua primeira final na principal competição de clubes do mundo.

“O Liverpool conta agora com uma versão atualizada e melhorada. Tem jogadores em nível de excelência, é uma equipe que corre muito e ocupa muito bem os espaços, com intensidade alta para recuperar rapidamente a bola. E agora tem atletas mais versáteis, com Thiago Alcântara, Mané atuando mais por dentro e a chegada de Luis Díaz, que dão novas possibilidades ao time”, analisou Emery.

O técnico já conhece a versão antiga do Liverpool. Em 2016, comandava o Sevilla na final da Liga Europa contra o time inglês. Na ocasião, Emery levou a melhor. Mas ele admite que o rival mudou muito desde então. “É um time que cresceu muito por causa da paciência e da liderança do seu treinador. É um Liverpool que joga à semelhança do seu técnico, com sorriso, alegria e energia”, comentou o espanhol.

O Villarreal é a grande surpresa desta Liga dos Campeões. Em seu caminho até a semifinal, deixou pelo caminho clubes grandes, como Juventus e Bayern de Munique. Emery tratou de valorizar a trajetória do time espanhol, subestimado pelos rivais anteriores neste mata-mata da Liga dos Campeões.

“Estamos aqui com a certeza que merecemos esse lugar e podemos competir com um dos grandes favoritos, que é o Liverpool. E temos o objetivo de mostrar a nossa melhor versão e entregar o futebol que será exigido a partir desta quarta”, declarou Emery.

“Acreditamos em nosso potencial e queremos ser protagonistas em campo. Chegar até aqui não é o suficiente para nós. Queremos buscar nossas oportunidades, jogar contra um adversário que, em condições normais, podem ser superiores a nós. Mas temos nossos talentos individuais e coletivos para poder competir”, afirmou o treinador.

O jogo da volta, em solo espanhol, está marcado para terça que vem, dia 3 de maio. Atual campeão da Liga Europa, o Villarreal busca alcançar a final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.

