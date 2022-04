Corinthians terá volta de Cássio e desfalque de Gil contra Boca pela Libertadores

Por Estadão - Estadão 8

O goleiro Cássio está confirmado na lista de relacionados para a partida do Corinthians contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Libertadores. O ídolo corintiano foi desfalque na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no sábado, pelo Brasileirão, e foi substituído por Matheus Donelli.

O presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, disse em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira que Cássio apresentou sintomas gripais no dia da partida. “Alguns jogadores, como o Cássio, foram para o jogo contra o Palmeiras, mas não estavam se sentindo bem. Ele estava com febre. O Willian, pela manhã, estava com dores no corpo e febre e não foi para a partida”.

A dupla de zaga do time deverá ser formada por João Victor e Raul Gustavo, já que Gil será desfalque por estar gripado. Com isso, os dois novamente fazem parceria na defesa. João Victor e Raul Gustavo também atuaram juntos contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão, além dos jogos diante de Botafogo, Avaí e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, atletas, comissão técnica e staff do clube realizaram testes RT-PCR para detecção de covid-19, seguindo orientações da Conmebol, e o técnico Vítor Pereira testou positivo. O treinador está com sintomas leves e é sendo monitorado pelo departamento médico do clube. Com isso, o auxiliar Filipe Almeida comandará o time na beira do campo.

Com dois jogos disputados na Libertadores, o Corinthians está empatado em pontos com Deportivo Cali, Boca Juniors e Always Ready, todos com três pontos no Grupo E. Mas pelo saldo de gols negativo, a equipe ocupa a última posição.

Confira a lista completa dos relacionados:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus Donelli

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: João Victor, Raul e Robert Renan

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Roni e Willian

Atacantes: Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô, Junior Moraes e Róger Guedes.

