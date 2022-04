Martine e Kahena começam mal a Semana Olímpica de Hyeres com o 24° lugar

Por Estadão - Estadão 6

As bicampeões olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze não largaram como imaginavam na Semana Olímpica de Vela de Hyeres, na França. As brasileiras sofreram sem treinos antes da prova e fecharam o dia, após a disputa de duas regatas, somente no 24° lugar em mais uma competição depreparação já visando Paris/24.

As brasileiras conquistaram a prata há alguns dias no Troféu Princesa Sofía de Vela, em Palma de Maiorca, na Espanha, com 61 pontos perdidos. Ficaram atrás somente das holandesas Odile van Aanholt e Annete Duetz, que perderam 51.

Na segunda etapa da Copa do Mundo, em Hyeres, o começo foi duro para as meninas da 49erFX, com somente um 8° e um 13° lugares. Precisarão melhorar bem se quiserem estar na medal race do dia 30.

“Hoje tivemos duas regatas com vento forte e rondado, com isso amanhã temos previstas quatro regatas. Como cheguei na véspera da competição, sinto que faltaram uns velejos antes para entrarmos mais preparadas, mas no final sabíamos que isso poderia vir a acontecer. E temos os próximos dias para recuperar”, comentou Kahena.

A liderança geral é da Suécia, com Vilma Bobeck e Rebecca Netzler somando somente dois pontos perdidos, seguidas de perto pelas americanas Stephanie Roble e Margaret Shea com -3 e as francesas Lara Granier e Amelie Riou, com -6.

Entre os demais representantes brasileiros na França, o melhor barco foi de Juliana Duque e Rafael Martins, com o 16° lugar na classe 470 mista. O País ainda teve Bruno Lobo em 19° na Kite masculina e Maria do Socorro em 34°, no feminino. Ainda foi à disputa Bruna Martinelli, 28ª na IQFoil.

