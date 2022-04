Eliezer é o 17º eliminado do 'BBB 22', com 65,76% dos votos

Por Estadão - Estadão 6

Eliezer foi eliminado do ‘BBB 22’ neste domingo, 24, com 65,76% dos votos, no último paredão da temporada. O brother disputava a permanência na casa com Arthur Aguiar, que foi o segundo mais votado com 21,15%, e Douglas Silva, que ficou com 13,09%.

Durante sua passagem no programa, Eliezer se relacionou com Maria e Natália. Além disso, também criou um forte vínculo de amizade com Vyni. O designer fazia parte do grupo “lolipopers”, que não caiu nas graças do público e teve todos os seus integrantes eliminados assim que bateram no paredão – a única exceção foi Eli, que conseguiu escapar algumas vezes da berlinda, mas não o suficiente para chegar à final do programa.

Agora, Arthur e Douglas se juntam a Paulo André na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A final do reality show ocorrerá nesta terça-feira, 26. Pela primeira vez desde 2015, um homem vai vencer o programa.

