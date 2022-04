Bolsa de Xangai sofre tombo de 5,1% e arrasta outros mercados da Ásia

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, 25, com as perdas lideradas pelos mercados da China, que sofreram um tombo em meio a preocupações renovadas com o impacto da atual onda de covid-19 na segunda maior economia do mundo. A perspectiva de aumentos de juros mais agressivos nos EUA, que derrubou Wall Street na semana passada, também comprometeu o sentimento na Ásia.

Continua depois da publicidade

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto teve queda de 5,13% hoje, a maior desde fevereiro de 2020, a 2.928,51 pontos, seu menor nível desde junho de 2020. O Shenzhen Composto mostrou perda ainda mais expressiva, de 6,48%, a 1.790,03 pontos.

Em Pequim, a capital chinesa, foram registrados 22 novos casos de covid-19 no domingo (24), o maior número deste ano. Já em Xangai, ocorreram 39 mortes pela doença no sábado (23), número mais de três vezes maior do que o dia anterior. Os sinais de piora da pandemia intensificaram temores sobre a desaceleração da China, que já ficaram evidentes em março.

Advertisement

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 1,90% em Tóquio, a 26.590,78 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 3,73% em Hong Kong, a 19.869,34 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,76% em Seul, a 2.657,13 pontos, e o Taiex registrou perda de 2,37% em Taiwan, a 16.620,90 pontos.

Continua depois da publicidade

O mau humor no continente asiático veio também após as bolsas de Nova York fecharem o pregão de sexta-feira (22) com perdas de mais de 2,5%, após uma semana de múltiplas evidências de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) planeja de fato elevar juros em ritmo mais veloz, a partir de maio, para combater a persistente alta da inflação em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Na Austrália, onde fica a principal bolsa da Oceania, não houve negócios nesta segunda-feira devido a um feriado nacional. Com informações da Dow Jones Newswires.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].