Em jogo de dois pênaltis, Cuiabá afunda Juventude e sobe na tabela

Em uma partida que teve o VAR como protagonista, o Cuiabá comprovou a fama de visitante indesejável e ganhou do Juventude, por 1 a 0, na noite deste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa é a segunda vitória como visitante do Cuiabá, que chegou aos seis pontos e subiu para o quarto lugar. Ainda sem ganhar, o Juventude figura na zona de rebaixamento, em penúltimo, com apenas um ponto. O time foi vaiado pelos torcedores.

Empurrado pela torcida, o Juventude dominou o primeiro tempo e merecia ter ido para o intervalo na frente do placar. Capixaba fez Walter trabalhar em chute de fora da área logo aos três minutos, enquanto Pitta e Yuri Lima erraram o alvo para desespero do técnico Eduardo Baptista.

Apesar de ter ficado pouco tempo com a bola nos pés, o Cuiabá chegou a assustar o torcedor alviverde. André invadiu a área, driblou o goleiro César e, sem ângulo, bateu na rede pelo lado de fora. Na melhor oportunidade, já nos acréscimos, Felipe Marques cruzou e Valdívia cabeceou no travessão.

O segundo tempo começou com polêmica. João Lucas acertou as costas de Óscar Ruíz dentro da área em dividida pelo alto e o árbitro mandou o lance seguir, mas voltou atrás após consultar o VAR. Pitta cobrou forte e a bola explodiu no travessão de Walter.

O Juventude não se abateu com o pênalti perdido e continuou em cima. No entanto, uma alteração mudou o rumo da partida. Após substituir Valdívia, Rodriguinho fez fila e só não marcou porque César defendeu. Na sequência, o meia fez o goleiro adversário trabalhar em chute de fora da área.

Aos 35 minutos, após cobrança de escanteio, a bola acertou o braço de Vitor Mendes dentro da área e o árbitro assinalou pênalti após checar o VAR. Na reclamação, o zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Diferente de Pitta, Elton deslocou César e abriu o placar para o Cuiabá.

Pela quarta rodada do Brasileirão, os dois times voltam a campo no próximo final de semana. O Juventude encara o Botafogo, às 11 horas, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), e o Cuiabá recebe o Atlético-GO, às 19 horas do sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 CUIABÁ

JUVENTUDE – César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster (Paulo Miranda) e William Matheus; Yuri Lima (Jean), Jadson, Chico (Guilherme Parede) e Óscar Ruíz (Bruninho); Capixaba e Pitta (Ricardo Bueno). Técnico: Eduardo Baptista.

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão Silva, Pepê e Valdívia (Rodriguinho); Felipe Marques (Marquinhos depois Paulão), André (Elton) e Everton (Alesson). Técnico: Pintado.

GOL – Elton, aos 38 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Jadson e Vitor Mendes (Juventude); Marllon, João Lucas, Alesson e Elton (Cuiabá)

CARTÃO VERMELHO – Vitor Mendes (Juventude).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

