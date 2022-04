De virada, Milan derrota a Lazio e reassume a liderança do Campeonato Italiano

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Milan retomou a liderança do Campeonato Italiano, ao derrotar a Lazio, de virada, por 2 a 1, neste domingo, no estádio Olímpico de Roma. Com o resultado, a equipe milanesa alcança os 74 pontos, dois a mais que a Internazionale, que disputou um jogo a menos. A equipe romana permanece com 56, na sétima posição.

Continua depois da publicidade

Logo aos quatro minutos, Milinkovic-Savic surgiu bem pelo lado direito e cruzou para o oportunista Immobile abrir o placar, no meio da zaga do Milan. O gol no início do jogo surpreendeu os milaneses, mas não trouxe desespero ao time do técnico Stefano Pioli, que manteve seu modo de jogar, no toque de bola e pressionou o adversário o tempo todo.

Foram muitas as oportunidades criadas pela equipe de Milão. Só Giroud teve duas belas chances de cabeça, mas o destaque da equipe nos primeiros 45 minutos foi o português Rafael Leão, incansável na procura de criar oportunidades.

Advertisement

O destaque da primeira etapa foi o goleiro Strakosha, autor de pelo menos três boas defesas, que permitiram à equipe romana ir para o intervalo com vantagem no placar.

Continua depois da publicidade

O segundo tempo começou com o Milan na mesma intensidade. Com isso, não demorou a empatar em jogada feita pelos dois atacantes mais ativos. Rafael Leão escapou pela esquerda e cruzou para Giroud mostrar oportunismo e coragem para dividir a bola e empatar, aos cinco minutos.

A partir daí, apenas o Milan buscou o segundo gol. O problema foi a presença de Strakosha, com pelo menos mais duas belas defesas. Ibrahimovic entrou no lugar de Giroud, mas, ao invés de criar chances, discutiu com os companheiros e rivais, além de levar o cartão amarelo.

Mas nunca se pode menosprezar uma estrela. Aos 47, o grandalhão sueco tocou de cabeça para Tonali fazer o gol da virada do Milan. A vitória foi festejada como um título.

Continua depois da publicidade

OUTROS RESULTADOS

Demais jogos deste domingo: Salernitana 2 x 1 Fiorentina, Bologna 2 x 2 Udinese, Empoli 3 x 2 Napoli e Genoa 1 x 0 Cagliari.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].