Quartararo sobra em Portugal, vence primeira do ano e vira líder da MotoGP

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Atual campeão da MotoGP, Fabio Quartararo dominou a etapa de Portugal neste domingo, em Portimão, e finalmente celebrou a primeira vitória do ano, em pódio no qual teve a companhia do compatriota Johann Zarco e do espanhol Aleix Espargaró. Mais do que o fim do jejum, o resultado deste final de semana coloca o francês da Monster Energy Yamaha na liderança do campeonato de pilotos.

Continua depois da publicidade

Quartararo não vencia uma etapa desde agosto do ano passado, quando foi o primeiro no Circuito de Silverstone, do Reino Unido. Ficou fora do pódio nas seis etapas finais, mas fez os pontos suficientes para confirmar o título. Nas quatro primeiras corridas da atual temporada, antes da disputa em Portugal, a melhor colocação foi um segundo lugar na Indonésia. Além disso, foi nono no Catar, oitavo na Argentina e sétimo nos Estados Unidos.

A liderança da MotoGP veio porque Enea Bastianini, até então primeiro colocado, não completou a prova em Portimão e caiu para quarto. O espanhol Alex Rins, que chegou em quarto lugar na disputa deste domingo, assumiu a segunda colocação, e Espargaró foi para o terceiro lugar. Rins e Quartararo estão empatados com 69 pontos, mas a vitória na etapa de Portugal deixa o francês na ponta.

Advertisement

Na pista, a corrida deste final de semana começou com Johann Zarco, o pole position, perdendo a posição logo no início para Joan Mir. Pouco tempo depois, na quarta volta, Fabio Quartararo, que largou em quinto, alcançou o espanhol da Suzuki e assumiu o primeiro lugar. A partir daí, fez uma prova de domínio do início ao fim enquanto as principais brigas se desenhavam atrás dele.

Continua depois da publicidade

Além de Quartararo, Zarco, Aleix Espargaró e Rins, o top 10 da corrida teve o piloto da casa Miguel Oliveira, em quinto, seguido por Marc Márquez, Alex Márquez, Francesco Bagnaia, Pol Espargaró e Maverick Viñales. Veja como ficou a classificação completa da etapa de Portugal:

1. Fabio Quartararo

2. Johann Zarco

Continua depois da publicidade

3. Aleix Espargaro

4. Alex Rins

5. Miguel Oliveira

6. Marc Marquez

7. Alex Marquez

8. Francesco Bagnaia

9. Pol Espargaro

10. Maverick Viñales

11. Andrea Dovizioso

12. Luca Marini

13. Franco Morbidelli

14. Remy Gardner

15. Marco Bezzecchi

16. Takaaki Nakagami

17. Darryn Binder

Não completaram: Lorenzo Savadori, Fabio Di Giannantonio, Joan Mir, Jack Miller, Brad Binder, Enea Bastianini e Jorge Martin.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].