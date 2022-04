Juliette, Anitta e Camila Cabello se encontram nos bastidores do Coachella

Por Estadão - Estadão 8

Anitta, Juliette e Camila Cabello se encontraram nos bastidores do Coachella nesta sexta-feira, 22. Depois de mais um grande show de Anitta, no qual Juliette e Camila estavam presentes para prestigiá-la, o trio se reuniu no camarim da cantora e divertiu os fãs que acompanharam o momento nas redes sociais.

Juliette não escondeu a emoção e vibrou ao conhecer a cantora cubana. Anitta mostrou o encontro nos stories e disse, apontando para Camila: “Ela falou em português”. “Eu quero ser meio brasileira”, declarou a cubana.

Já Juliette comentou que Camila entende bem a língua portuguesa: “Ela entende tudo. Eu disse que não sei falar em inglês e ela: ‘Eu sei falar português'”. Anitta ainda brincou, se referindo às outras duas: “A amizade que a gente não sabia que precisava”.

A campeã do BBB 21 não perdeu a oportunidade e publicou uma foto com as cantoras nos stories do Instagram.

