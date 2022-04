Verstappen ultrapassa Leclerc no fim e vence sprint race do GP da Emília-Romagna

Por Estadão - Estadão 7

Pole position no treino classificatório, Max Verstappen foi ultrapassado pelo rival Charles Leclerc logo na largada da sprint race deste sábado, mas recuperou a primeira colocação na penúltima volta no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. Com isso, garantiu o primeiro lugar do grid de largada no GP da Emília Romagna, marcado para as 10 horas deste domingo (horário de Brasília).

Leclerc, surpreendido pelo atual campeão após passar a maior parte da mini-corrida em primeiro, vai largar em segundo. Já a terceira colocação ficou com Sergio Pérez, que garantiu outro carro da Red Bull no top 3 ao segurar o ímpeto de Carlos Sainz, autor de uma ótima corrida de recuperação. O espanhol da Ferrari largou em décimo e, após as 21 voltas, terminou em quarto. A vitória na sprint dá a Verstappen oito pontos na classificação, enquanto Leclerc leva sete. Pérez soma seis e Sainz, cinco.

Lando Norris, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Kevin Magnussen completaram o top 8 e também pontuaram. A Mercedes, por sua vez, viveu mais um dia de frustração, com George Russell, vencedor do treino livre desta manhã, em 11º lugar e o heptacampeão Lewis Hamilton ainda mais abaixo, em 14º.

A alegria de Verstappen por ter conquistado a pole no treino classificatório durou pouco tempo na sprint deste sábado. O atual campeão foi ultrapassado por Leclerc na largada e por pouco não foi deixado para trás também por Lando Norris, o terceiro. Magnussen se manteve em quarto, como no grid, e Sergio Pérez saiu do sétimo para o quinto lugar.

O chinês Guanyu Zhou teve um contato com Pierry Gasly e foi para fora da pista logo na primeira volta, situação que o obrigou a abandonar a corrida. O safety car entrou e permaneceu até a volta cinco, quando a bandeira verde foi levantada e iniciou a relargada, na qual a configuração dos cinco primeiros se manteve.

Enquanto isso, Carlos Sainz protagonizava uma excelente corrida de recuperação. O espanhol da Ferrari largou em décimo lugar e ganhou posições até assumir a quarta posição na volta 19, ao ultrapassar Lando Norris. Pouco depois, na penúltima volta, a disputa esquentou na ponta, quando Verstappen abriu a asa móvel e ultrapassou Leclerc para reassumir o primeiro lugar.

Veja como ficou o grid de largada do GP da Emília-Romagna:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min19s951

2º – Charles Leclerc (FRA/Ferrari) – a 2s975

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull) – a 4s721

4º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – a 17s578

5º – Lando Norris (ENG/MCLaren) – a 24s561

6º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – a 24740

7º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) – a 28s133

8º – Kevin Magnussen (DIN/Haas) – a 30s712

9º – Fernando Alonso (ESP/Alpine) – a 32s278

10º – Mick Schumacher (ALE/Haas) – a 33s773

11º – George Russell (ENG/Mercedes) – a 38s284

12º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – a 38s298

13º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) – a 40s177

14º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – a 41s459

15º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – a 42s910

16º – Esteban Ocon (FRA/Alpine) – a 43s517

17º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – a 43s794

18º – Alexander Albon (TAI/Williams) – a 48s871

19º – Nicholas Latifi (CAN/Williams) – a 52s017

Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo) – sem tempo

