Paul e Ayton lideram Suns contra Pelicans e desempatam série; Bucks vencem Bulls

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Um double-double de Chris Paul e outro de Deandre Ayton pavimentaram o caminho para o Phoenix Suns vencer o New Orleans Pelicans por 114 a 111 na madrugada deste sábado (horário de Brasília). Após uma vitória para cada lado nos dois primeiros jogos da melhor de sete do playoff, o novo resultado no Smoothie King Center coloca a franquia do Arizona em vantagem, com parcial de 2 a 1 na eliminatória.

Continua depois da publicidade

O double-double de Ayton foi construído com 28 pontos e 17 rebotes. Já Chris Paul teve uma atuação decisiva e brilhou no último quarto, quando marcou 19 de seus 28 pontos na partida. Além disso, contribuiu com 14 assistências. “Ele entende quando e como criar para ele e para os outros. As qualidades de liderança que vocês não veem no intervalo são tão impressionantes quanto o que ele faz na quadra”, afirmou o técnico do Suns, Monty Williams.

A forma de jogar e pensar de Paul impressiona também os seus companheiros de time, como JaVale McGee, que arremessou oito vezes durante a partida, sete delas servido por passes do camisa 3. “É incrível ver a concentração, o foco e os nervos que ele tem, a visão que ele tem. Ele lê uma jogada e a defesa muda, e ele está sempre analisando”, comentou McGee.

Advertisement

Com Paul e Ayton inspirados, o time não sentiu falta de Devin Booker, desfalque por até quatro semanas em razão de uma lesão. Por isso, ele não deve jogar as próximas partidas, inclusive o jogo 4 do playoff, marcado já para domingo, novamente no Smoothie King Center.

Continua depois da publicidade

OUTROS JOGOS – Outra série foi desempatada entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, no United Center, onde Milwaukee Bucks venceu o anfitrião Chicago Bulls com certa tranquilidade, por 111 a 81. A atuação de Grayson Allen, autor de cinco cestas de três e um total de 22 pontos, foi uma das razões para o domínio dos Bucks.

Brigando pelo seu terceiro título de MVP, Giannis Antetokounmpo anotou 18 pontos, sete rebotes, e nove assistências. Bobby Portis acompanhou o grego e também marcou 18, além de ter alcançado um double-double por ter conseguido 16 rebotes durante a partida. Pelos Bulls, que fez uma apresentação bastante abaixo da média, Nikola Vucevic foi o maior pontuador, com 19.

Enquanto isso, na State Farm Arena, o Atlanta Hawks contou com 24 pontos, quatro rebotes e oito assistências de Trae Young para construir uma vitória por 110 a 111 sobre o Miami Heat. Foi Young quem decidiu a partida com uma cesta nos últimos quatro segundos. Assim, a franquia da Geórgia venceu a primeira da série após duas derrotas.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].