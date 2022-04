Chuva, apagão, paralisações e empate sem gols entre Chapecoense e Vasco

Por Estadão - Estadão 11

Em um jogo marcado por muita chuva, apagão e quedas de energia, Chapecoense e Vasco empataram sem gols dentro da Arena Condá, em Chapecó (SC), nesta sexta-feira à noite, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time carioca segue sem vencer, agora colecionando três empates e, com três pontos, ocupando a 10ª posição. Uma situação que deve manter forte a pressão em cima do técnico Zé Ricardo, o mais visado pela falta de bons resultados.

Antes mesmo do jogo, o presidente vascaíno, Jorge Salgado, garantiu que o técnico continuaria no cargo com qualquer resultado e, que só sairia, se pedisse demissão. Esta hipótese foi cogitada nos bastidores, após as intimidações sofridas por Zé Ricardo na saída da delegação, no aeroporto do Rio de Janeiro.

Alheio a esta crise vascaína, o time catarinense parece que se deu por satisfeito com o empate, afinal a meta é se manter dentro da Série B em 2023. A Chapecoense continua invicta, com uma vitória e dois empates, somando cinco pontos e dormindo na vice-liderança, só atrás do Bahia, com sete pontos.

O jogo começou debaixo de chuva, sob raios e com a ameaça de queda de energia, que não se estabilizava. Ela já tinha caído várias vezes antes do jogo junto com um apagão, inclusive, colocando em risco a realização do confronto. Segundo a direção do estádio, teria ocorrido uma falha numa central de energia na cidade. O jogo teve a energia de geradores.

Com o campo pesado, seria preciso redobrar os cuidados com os passes rasteiros. Aos cinco minutos, o zagueiro vascaíno Quintero tentou um recuo para o goleiro Thiago Rodrigues e a bola sobrou para Maranhão, que finalizou, porém, o goleiro defendeu.

A temida queda de energia incomodou aos sete minutos, quando o jogo ficou paralisado por dois minutos e 15 segundos e , de novo, aos oito minutos, com uma parada de três minutos. Depois disso, a iluminação não deu mais problema.

Em campo, a primeira grande chance esteve nos pés de Erick, que recebeu sozinho no lado esquerdo da área, bateu em diagonal, porém, para fora. Uma lance incrível aos 22 minutos. A resposta da Chapecoense acontece dois minutos depois, quando Orejuela entrou na área pelo lado direito, passou por dois marcadores e chutou de bico. O goleiro Thiago Rodrigues caiu do lado esquerdo e defendeu com a mão esquerda. Uma defesa difícil.

O jogo esquentou no final. Aos 45 minutos, Zé Gabriel, com ajuda de uma poça de água, quase marcou, mas o goleiro Vagner defendeu. A Chape respondeu com um chute cruzado de Lima, defendido por Thiago Rodrigues. No minuto seguinte, após uma ajeitada de cabeça, Pierroti pegou de virada e acertou a trave direita vascaína.

No intervalo os dois técnicos trabalharam bem, porque tanto Gilson Kleina, do lado da Chapecoense, como Zé Ricardo, do lado do Vasco, pareciam ter anulados as jogadas perigosas do adversário. Apesar da movimentação, ainda sob chuva, as finalizações rarearam. Nenhum lance de perigo chamou atenção, justificando, mais do que nunca o placar em branco.

Na quarta rodada, a Chapecoense já entra em campo na próxima terça-feira, diante do Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), às 19h. O Vasco recebe a Ponte Preta na quarta-feira, em São Januário, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 0 VASCO

CHAPECOENSE – Vagner; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Betinho (Claudinho) e Lima (Matheus Bianqui); Maranhão (Crystian) e Perotti (Jonathan) e Orejuela (Derek). Técnico: Gilson Kleina.

VASCO – Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Yuri Lara (Matheus Barbosa) e Nenê; Figueiredo (Vinícius), Raniel (Gabriel Peck) e Erick (Zé Santos). Técnico: Zé Ricardo.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Dias (Vasco).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).

Estadao Conteudo

