Bahia empata com CSA e perde os 100% de aproveitamento na Série B

Em uma partida movimentada, o Bahia perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série B ao ficar no empate com o CSA, por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela terceira rodada.

Com sete pontos, o Bahia está na liderança do campeonato, enquanto o CSA empatou mais uma e, com um jogo a menos, aparece na 14ª colocação, com dois pontos, correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada.

O Bahia começou bem a partida explorando as jogadas pelo lado direito com Jacaré e, apesar do CSA ter assustado com chute de Dalberto na rede pelo lado de fora, mereceu a vitória parcial. O único gol do primeiro tempo foi marcado aos 15 minutos.

Em jogada ensaiada na cobrança de escanteio, Marco Antônio recebeu dentro da área, cortou o zagueiro e bateu na trave. No rebote, Luiz Otávio completou para o gol aberto. Depois disso, o CSA cresceu e fez Danilo Fernandes trabalhar duas vezes antes de empatar aos 43. Osvaldo cruzou e Dalberto, dentro da pequena área, cabeceou firme.

Logo aos 30 segundos do segundo tempo, o CSA chegou a virar com Bruno Mezenga, mas o gol foi anulado pelo VAR, porque o atacante estava um pouco impedido. A resposta do Bahia veio em dose dupla. Davó e Daniel pararam em boas defesas de Marcelo Carné.

O árbitro foi chamado pelo VAR após Rildo cair dentro da área em dividida com Ernandes, mas manteve a decisão do campo e não marcou pênalti para o Bahia. Depois de um começo movimentado no segundo tempo, a partida caiu de produção a partir dos 25 minutos.

O Bahia balançou as redes com Patrick aos 39, mas o gol foi anulado porque o bandeirinha assinalou impedimento de Davó na origem do lance. Já nos acréscimos, André foi expulso ao acertar uma cotovelada no rosto de Lucas Lourenço e o time baiano conseguiu segurar o empate mesmo com um a menos.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela quarta rodada. O CSA enfrenta o Brusque, às 20h30, no Augusto Bauer, em Brusque (SC), e o Bahia recebe o Sampaio Corrêa, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

CSA 1 X 1 BAHIA

CSA – Marcelo Carné; Cedric, Wellington (Werley), Lucão e Ernandes; Geovane (Lucas Barcelos), Lourenço e Gabriel; Osvaldo (William), Dalberto (Sassá) e Bruno Mezenga. Técnico: Mozart.

BAHIA – Danilo Fernandes; Jonathan (André), Luiz Otávio, Didi e Matheus Bahia; Emerson Santos (Lucas Falcão), Rezende (Patrick) e Daniel (Rildo); Marco Antônio, Jacaré (Djalma) e Davó. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Luiz Otávio, aos 15, e Dalberto, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Mezenga e Gabriel (CSA); Rezende, Patrick e Marco Antônio (Bahia).

CARTÃO VERMELHO – André (Bahia).

RENDA – Não divulgado.

PÚBLICO – Não divulgado.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

