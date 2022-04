'Torto Arado', de Itamar Vieira Junior, vai virar série da HBO Max

Por Estadão - Estadão 8

Torto Arado, premiado livro do escritor baiano Itamar Vieira Junior, vai virar série da HBO Max. A produção, que ainda está em fase de roteirização, isto é, desenvolvimento da ideia dentro do formato de série, será encabeçada pelo diretor Heitor Dhalia, que já assinou a adaptação de O Cheiro do Ralo, livro de Lourenço Mutarelli e Tungstênio, quadrinho de Marcello Quintanilha.

“O Torto Arado, para além da história que narra, sugere um universo muito rico de imagens e sensações das entranhas do País. Adaptar a obra de Itamar Vieira Junior tem sido um grande prazer e um desafio”, explica Dhalia. Segundo o autor são personagens fortes em um Brasil pouco retratado no audiovisual. “A série segue a narrativa do livro e o percurso das irmãs Bibiana e Belonísia desde a infância até a vida adulta, no sertão da Bahia. Nela, estas vozes permanecem, ganham vida e se multiplicam ampliando o universo do texto”, continua.

O livro está sendo adaptado pelas roteiristas Luh Maza, Renata Di Carmo, Maria Shu, Viviane Ferreira e Ceci Alves.

Na história, a infância das irmãs Belonísia e Bibiana é marcada por um acidente com uma faca, no qual a primeira perde a língua e a segunda passa a ser a voz da outra. Nem mesmo o tempo ou a distância serão capazes de impedir que elas se unam novamente em uma luta de gerações: o direito à terra.

O início das gravações e a estreia da série ainda não têm previsão para acontecer.

