Sem desfalques, Santos pode ter força máxima contra o América-MG

O Santos se reapresentou nesta sexta-feira após a derrota para o Coritiba, por 1 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil. Sem desfalques, o técnico Fabián Bustos poderá colocar força máxima diante do América Mineiro, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Brasileirão.

Dentre as novidades está o zagueiro Kaiky. O defensor sofreu recentemente uma fratura no nariz, mas treinou normalmente na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. A expectativa é que o atleta volte a ser relacionado para o embate deste domingo. A decisão está nas mãos da comissão técnica.

Fabián Bustos, inclusive, apesar de ter todos os jogadores à disposição, afirmou que poderá poupar alguns atletas por necessidade, devido às longas viagens e à sequência de jogos, uma vez que também disputa a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

“Não podemos jogar com o mesmo time em todas as partidas, porque aí você tem lesões, complicações e um monte de situação. O mais importante é boa alimentação, descanso, viagem, descanso, para domingo estar forte para ganhar o jogo contra o América-MG”, falou o treinador.

O Santos estreou no Brasileirão com empate sem gols diante do Fluminense e, na sequência, venceu o Coritiba por 2 a 1. O clube paulista tem quatro pontos, próximo dos líderes.

