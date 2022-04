Barcelona e Sevilla vencem e adiam título espanhol do Real Madrid

Por Estadão - Estadão 7

Barcelona e Sevilla adiaram mais uma vez a conquista do Campeonato Espanhol pelo Real Madrid. O time catalão derrotou a Real Sociedad por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, em San Sebastián. Mais cedo, ainda pela 33ª rodada, o Sevilla fez 3 a 2 no Levante e acirrou a briga pela vice-liderança.

Barcelona e Sevilla somam 63 pontos, mas o clube catalão é o segundo colocado pelos critérios de desempate. Ambos estão a 15 pontos do Real Madrid, líder isolado do Campeonato Espanhol. Com 61, o Atlético de Madrid fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona saiu de campo com os três pontos, mas sofreu para superar a Real Sociedad, no estádio Anoeta. O time mandante teve 56% de posse de bola e oito tentativas de gol, contra 44% e apenas cinco da equipe catalã. Este domínio, no entanto, não foi suficiente para que saísse com a vitória.

No entanto, o início do jogo foi de pressão do Barcelona. Dembélé chutou a bola na trave. Logo na sequência, aos 11 minutos, Gavi recuperou a bola e acionou Ferrán Torres. Ele deu belo passe, por cima para Aubameyang completar, de cabeça, no fundo das redes.

O Real Sociedad buscou uma reação, mas acabou desperdiçando boas oportunidades de igualar o marcador. O goleiro Ter Stegen teve trabalho para deixar o Barcelona na frente, ainda mais no começo do segundo tempo, quando a equipe da casa montou uma blitz no campo defensivo da equipe catalã.

Com o passar do tempo, no entanto, a Real Sociedad foi perdendo o fôlego, melhor para o Barcelona que controlou o duelo e conseguiu confirmar vitória importante em termos de classificação, já que deixa o clube em segundo e impede, por hora, mais um título do Real Madrid.

OUTROS JOGOS

Mais três jogos foram realizados nesta quinta-feira. O principal destaque foi o triunfo do Sevilla por 3 a 2 para cima do Levante, fora de casa. O triunfo deixou a equipe na terceira posição, com 63 pontos. Corona, duas vezes, e Koude fizeram os gols da vitória. Morales e Soldado diminuíram.

Mais cedo, o Rayo Vallecano (14º colocado) visitou o Espanyol (12º) e venceu por 1 a 0. Já o Athletic Bilbao (8º) surpreendeu, ao vencer também fora de casa o Cádiz (17º) por 3 a 2.

