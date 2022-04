Marcelo Adnet se emociona após desfile na Sapucaí: 'Choro de amor ao carnaval'

Por Estadão - Estadão 6

Na manhã desta quinta-feira, 21, o humorista Marcelo Adnet compartilhou uma foto emocionado ao lado do Mestre Laion, após o desfile de carnaval da escola de samba Acadêmicos do Sossego, da Série Ouro do Rio de Janeiro.

No Twitter, Adnet publicou a imagem e escreveu: “Choro de amor ao Carnaval com Mestre Laion”. No Instagram, ele compartilhou a mesma foto nos stories, com a legenda “Chorando de alegria”.

O humorista é um dos compositores do samba enredo e desfilou com a diretoria da escola na Marquês de Sapucaí. A Acadêmicos do Sossego levou para a avenida o enredo “Visões Xamânicas” – profecias indígenas que alertam para o colapso da Terra devido à degradação ambiental.

