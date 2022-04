Mike Tyson perde paciência dentro de avião e agride passageiro com socos

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O lendário ex-boxeador Mike Tyson se irritou ao embarcar em um avião prestes a sair do Aeroporto de San Francisco rumo à Flórida, na noite da última quarta-feira, e agrediu um passageiro com uma série de socos. A agressão foi registrada em vídeo obtido e divulgado pelo TMZ, site americano de entretenimento.

Continua depois da publicidade

As imagens mostram que, antes de receber os socos, o passageiro se sentou no banco atrás de Tyson e tentou interagir com o astro, gesticulando e falando intensamente. Segundo uma testemunha ouvida pelo TMZ, a postura do homem durante a abordagem teria irritado o ex-boxeador de 55 anos, que já havia interagido pacificamente com outros passageiros.

A testemunha também relatou que Tyson chegou a tirar uma foto junto com a vítima dos socos, mas perdeu a paciência com a inquietude do rapaz e começou a socá-lo com bastante força. Outro vídeo mostra a cabeça do homem com um pouco de sangue entre a testa e a têmpora.

Advertisement

Conforme os relatos, o lendário esportista deixou a aeronave segundos após desferir os golpes. Já o passageiro esmurrado recebeu atendimento médico ainda no Aeroporto e prestou depoimento à polícia. Mike Tyson ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Continua depois da publicidade

Dono de um longo histórico de polêmicas, o ex-boxeador já disparou outros golpes fora dos ringues. Em 1999, chegou a ser preso por pouco mais de três meses em Maryland após agredir dois motoristas durante uma briga de trânsito. Em 1992, cumpriu três anos de cadeia em Indiana por causa de estupro. Na infância, Tyson foi preso dezenas de vezes por causa de brigas e pequenos roubos no Bronx, em Nova York.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].