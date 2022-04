Velhas Guardas abrirão desfiles do grupo especial do Carnaval de SP

Por Estadão - Estadão 9

Uma homenagem às Velhas de Guardas das escolas de samba de São Paulo abrirá o carnaval do grupo especial nesta sexta-feira, 22, no Complexo do Anhembi. O desfile contará com representantes das 34 agremiações filiadas à Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) e ocorrerá por volta das 20 horas.

Idealizada pelo presidente da Liga-SP, Sidnei Carriuolo, a homenagem foi preparada por seis nomes históricos do carnaval paulistano, que compõe o Departamento de Velha Guarda e Baluartes do Carnaval Paulistano (Mercadoria, Fernando Penteado, Landão, Zulu, Borrão e Arnaldinho). O grupo tem destacado o ineditismo da proposta.

Ao todo, serão cerca de 550 componentes em 35 minutos de desfile. A ordem seguirá a dos desfiles do grupo especial e incluirá também uma bateria, com aproximadamente 100 componentes, também de Velhas Guardas.

Segundo Penteado, os desfilantes com mobilidade reduzida irão em carros conversíveis antigos, enquanto os demais percorrerão o sambódromo no chão. À frente de todos, irá Carlão do Peruche, de 91 anos, chamado de o “último cardeal do samba” e fundador da Unidos do Peruche.

“Cada um (vai) com a roupa da sua Velha Guarda”, pontua Penteado, nome histórico do Vai-Vai. “Vai ser uma grande homenagem que não temos notícia de acontecer no Brasil”, afirma.

As músicas serão também cantadas por veteranos do carnaval, como Bernardete e Thobias da Vai-Vai, acompanhados de cavaquinho, violão e outros instrumentos, com um pout pourri de sambas clássicos (“Não deixe o samba morrer”, por exemplo, entre outros).

A ideia é que o desfile ocorra anualmente no primeiro dia do grupo especial. No segundo dia do grupo, tradicionalmente, a abertura é feita pelo último grupo de afoxé do carnaval das escolas de samba, o Filhos da Coroa de Dadá.

De acordo com Penteado, o desfile vai “celebrar a vida”. “Chamamos de o carnaval da vida. Vamos cantar a vida. É uma homenagem à própria vida”, diz. A homenagem aos tantos nomes do carnaval vitimados pela covid-19 será individual, em “pensamento”, segundo ele. “Muitos sambistas, amigos nossos, e parentes se foram.”

O grupo especial retornará ao Anhembi neste feriado prolongado de Tiradentes. Os ingressos para sábado, 23, estão esgotados em todos os setores da arquibancada e parte dos camarotes, enquanto ainda há opções à venda para quase todos os setores de sexta-feira, exceto o E. Os valores vão de R$ 90 (setor F da arquibancada) a R$ 650 (camarotes). O desfile do Acesso I ocorre nesta quinta-feira, 21, enquanto o Acesso II foi no sábado passado, 16.

Priscila Mengue

Estadao Conteudo

