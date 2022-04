Embiid garante vitória dos 76ers sobre os Raptors; Bulls empatam série com Bucks

Por Estadão - Estadão 6

O Philadelphia 76ers deu mais um passo para avançar nos playoffs da NBA ao vencer o Toronto Raptors pela terceira vez, na noite de quarta-feira, graças a uma cesta de três anotada por Joel Embiid na prorrogação. Com a bola guardada pelo candidato a MVP no momento em que restava menos de um segundo para o fim da partida, os 76ers venceram por 104 a 101 e, agora, buscam apenas mais um triunfo para garantir a classificação.

Estrela do jogo, Embiid quer resolver a situação já no jogo 4, marcado para sábado. Assim que a partida acabou, ao cruzar com o rapper Drake, torcedor ilustre dos Raptors, o camisa 21 avisou que sua missão é “varrer” o adversário, termo usado pelos americanos quando uma equipe passa por uma série vencendo todas as partidas. “Eu estarei lá”, respondeu Drake ao jogador.

Além do ponto decisivo, o pivô saiu de quadra ostentando um double-double de 33 pontos e 13 rebotes e anotou duas assistências. James Harden, como de costume, acompanhou os bons números e fez 19 pontos e dez assistências. Pelos Raptors, o destaque foi OG Anunoby, autor de 26 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Anunoby ficou com o último lance da partida, logo após a cesta de três de Embiid, mas não conseguiu repetir o feito do rival.

No Wisconsin, onde Milwaukee Bucks e Chicago Bulls se enfrentaram no jogo 2 dos playoffs, o nome da noite foi DeMar DeRozan, que marcou 41 pontos na vitória por 114 a 110 dos Bulls. Como os Bucks haviam vencido o jogo 1, o resultado de quarta-feira deixa a série entra as duas franquias empatada.

A pontuação foi a maior da carreira de DeRozan em uma partida de playoff. “Não importa o que você fez na temporada regular, isso é um novo começo e exige uma nova maneira de pensar”, afirmou ele após a partida. “‘Você podia ver isso em todos os caras. Não importa se perdemos 20 vezes para esses caras. Esta é uma oportunidade para nós competirmos. Temos que tirar vantagem disso”, completou.

Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo se destacou com um double-double de 33 pontos e 18 rebotes. Por pouco, não foi um triple-double, pois anotou nove assistências. A consistência do grego é motivo de boa expectativa para os próximos confrontos, mas há preocupação com as situações de Bobby Portis e Khris Middleton, que saíram machucados de quadra.

No outro jogo da noite, o Boston Celtics conseguiu rever uma desvantagem de 17 pontos diante do Brooklyn Nets e abriu 2 a 0 na série dos playoffs ao bater o adversário por 114 a 107, com atuações de destaque de Jaylen Brown, autor de 22 pontos, e Jayson Tatum, que anotou 19. Os Nets tiveram boas apresentações de Kevin Durant e Bruce Brown, mas não foi o suficiente para vencer a primeira.

