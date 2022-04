Fagner vê Corinthians sem entrosamento e lamenta:'Sentimento não é dos melhores'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Fagner completou 450 jogos pelo Corinthians na noite desta quarta-feira e até recebeu uma camisa estampada com o número da marca atingida, mas saiu de campo com um sentimento que “não é dos melhores”, segundo suas próprias palavras. O lateral-direito lamentou o empate por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, em Londrina, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas encontrou explicações para o tropeço.

Continua depois da publicidade

Segundo o experiente jogador de 32 anos, a igualdade no placar pode ser justificada pela falta de entrosamento do time mandado a campo por Vítor Pereira no Estádio do Café. O treinador português escalou uma equipe cheia de reservas e até promoveu estreias de garotos da base, caso do atacante Wesley, de 17 anos, e do zagueiro Robert Renan, de 18.

“Poderíamos ter saído daqui com a vitória, o sentimento não é dos melhores, mas temos que valorizar o que foi feito. Tivemos alguns jogadores experientes, mas muitos jovens também, o próprio Wesley que teve a chance de estrear. Então, tem o entrosamento. É valorizar, temos uma sequência difícil e depois teremos o jogo de volta”, comentou o lateral, que foi substituído no intervalo para dar lugar a Rafael Ramos.

Advertisement

Apesar da frustração pelo empate, Fagner comentou orgulhoso sobre a marca de 450 jogos com a camisa alvinegra e avisou que pretende ir ainda mais longe. “Feliz por alcançar marcas importantes e expressivas no clube que me formou, Espero chegar aos 500 jogos, mas vai demorar um pouquinho. Estou vivendo intensamente no clube, sempre buscando as vitórias”, afirmou.

Continua depois da publicidade

Agora, o Corinthians se prepara para uma sequência dura de partidas. Há um clássico contra o Palmeiras marcado para sábado, na Arena Barueri, três dias antes do duelo com o Boca Juniors, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois, enfrenta Fortaleza, Deportivo Cali e Red Bull Bragantino. Só após essa sequência, no dia 11 de maio, decide a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra a Portuguesa-RJ.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].