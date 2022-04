'BBB 22': Eli e Arthur analisando saída de Gustavo e novo paredão são destaques

Por Estadão - Estadão 5

O Big Brother Brasil 22 está em modo turbo de reta final. Mas, durante o dia, os moradores da casa mais vigiada do Brasil não seguem o mesmo ânimo dos acontecimentos.

Depois da eliminação de Gustavo, a liderança de Paulo André e Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby formarem mais um paredão, o clima na casa segue amigável.

A final do programa só acontece no próximo dia 26, mas os brothers já estão pensando em como será fora da casa – afinal, ainda fatam duas eliminações para acontecer antes da grande decisão. Por exemplo, o surfista refletiu sobre as amizades que fez dentro do BBB 22 e que vai levar para a sua vida.

Durante esta quarta, 20, Eli e Arthur Aguiar conversaram sobre a saída de Gustavo e o publicitário até trocou o nome de P.A. com o do eliminado desta terça, 19. Na cozinha, o cantor pontuou as duas coisas que mais fez na casa: dormir e lavar louça. Scooby analisou o clima da casa e até estranhou a paz que estão vivendo dentro do reality.

Ainda na cozinha, Arthur refletiu sobre o paredão entre DG, Eli e Scooby. Já fora da casa, Dom, filho de Pedro Scooby, pediu para que as pessoas ajudassem seu pai a seguir no programa. Confira os principais detalhes:

Eli e Arthur analisam saída de Gustavo

Em conversa na cozinha, Eli e Arthur analisaram a saída de Gustavo do BBB. O paranaense foi eliminado na última terça, 19. “Ele deve ter ficado muito chateado hein?”, disse o publicitário.

“Acho que mais do que chateado, ele ficou surpreso. Porque ele tinha certeza que ia ganhar”, respondeu o cantor. “Ele tinha convicção que eu ia sair”, concordou Eli.

“Eu percebi isso”, comentou Arthur. “Pela forma dele falar, né?”, completou o emparedado. Arthur comenta que achava Gustavo forte, mas não tinha tanta certeza que o paranaense voltaria do paredão: “Isso. Que ele que fez o programa ser o programa, então ele que ia ganhar… Eu sabia que ele era forte, mas não tinha essa certeza não”.

Eli com saudades do Gustavo?

Já na área externa da casa, Eli se confundiu e trocou o nome de Paulo André: “Vou lá na academia chamar o Gustavo”.

“Caramba, chamar o Gustavo, irmão?”, perguntou Arthur ao ouvir o que o amigo disse. Aos risos, o publicitário se corrige: “Gustavo não, o P.A. O Gustavo já foi. Essa parte eu já venci. Tadeu já levou. Graças a Deus. Ele já está lá fora”.

Mó paz na casa

Se tem uma coisa que aconteceu nesta quarta, 20, no BBB 22 foi conversa e isso rendeu durante horas. Dessa vez, Pedro Scooby analisou o clima que está na casa mais vigiada do Brasil.

“Caramba, é engraçado ver essa paz agora aqui na casa, né?! Antes era a maior guerra. Expulsão atrás de expulsão…”, disse o surfista.

“Começamos na colônia de férias, aí o negócio foi mais para a frente. Mas acho que o Jogo da Discórdia deixava o negócio mais apimentado e foi tencionando aos poucos. A cada semana tencionava um pouquinho mais. Aí de repente o negócio desandou”, concordou Eliezer.

Sonequinha e louça lavadinha

A conversa segue na cozinha do BBB e o papo agora foi: lavar louças. Em conversa com Arthur Aguiar, Eli acredita que o destino deles era lavar louça: “Nosso destino nesse programa é lavar louça”.

O ator concordou e disse: “É, o que eu mais fiz aqui foi lavar louça. Dormir e lavar louça”. A conversa segue sobre atividades domésticas e Arthur declara: “E o pior é que se eu reclamo sou chato”.

Relações fora do ‘BBB 22’

Em determinado momento, o Top 5 falou sobre as amizades que vão seguir fora da casa. “No final deu tudo certo, né? Que bom que o jogo não atrapalhou a relação que a gente construiu”, comentou Eli.

Scooby fala que entende o jeito de Arthur Aguiar ser mais reservado e imagina que, talvez, ele seja assim na vida também. “É o jeito dele. Imagino que ele seja assim na vida também. Não é um moleque que eu vou encontrar toda hora, mas é um moleque que de repente, pô, estou em São Paulo, depois de vários meses… Aí a gente, ‘vamos nos ver?’ Pô, vamos. Vamos jantar e tal'”, explicou.

“Temos olhares para a vida diferentes, curtimos coisas diferentes e temos personalidades diferentes. Mas o jogo fez, e nós nos permitimos também, com que conhecêssemos um ao outro. Respeitando as diferenças e entendendo o lado bom de cada um”, continuou o surfista.

Arthur ouviu o brother em silêncio e em seguida comentou: “A gente deu muita sorte nessa edição, de verdade”.

Em seguida, Pedro Scooby falou sobre uma possível amizade entre eles fora da casa e que, mesmo não sendo alguém que vá sempre encontrar, vão manter o contato: “Vamos nos encontrar de vez em quando, trocar ideia sobre alguma coisa específica”.

O cantor seguiu ouvindo o amigo em silêncio enquanto lavava a louça. “Eu sou um cara muito realista. Aqui as pessoas também dão uma ‘glamourizada’ como se assim, a gente está aqui todo o dia, aí quando sair lá fora… Ficar todo mundo junto direto!”, continuou o surfista. “Impossível”, concordou Eli.

O surfista continuou falando sobre amizades e até comentou que tem amigos que conhece há anos, mas não vê há muito tempo: “Eu até estava falando para o Arthur, pô, tem amigos meus que eu amo, continuo amando, mas não vejo há dois anos. É isso, você cria um carinho pela pessoa que não importa quando você vai encontrar com ela”.

Refletindo sobre o paredão

Na cozinha da Xepa, Eliezer, Douglas Silva e Scooby conversaram sobre o paredão que os três estão enfrentando. “Estamos tão na paz aqui que nem parece que tem um mundo lá fora, né?”, comentou o publicitário.

O surfista concordou com o brother e lembrou que existe uma eliminação próxima – que vai acontecer nesta quinta, 21. “É mesmo. E que nós três temos chances de sair”, disse Eli, voltando para a realidade.

“Ah, vamos pular essa parte?”, pede o ator enquanto sai da mesa. Enquanto lavava a louça na cozinha do Vip, Arthur Aguiar ouviu a conversa dos brothers e comentou: “Isso é muito louco, né? Amanhã um de vocês sai”.

Já fora da casa, Dom, filho de Luana Piovani com o surfista, pediu para que as pessoas deixassem o pai no reality. “O que você tá fazendo, meu filho?”, perguntou a atriz ao filho, em vídeo postado nos Stories do Instagram.

“Tava fazendo uma oração pra Deus ajudar meu pai pra ele não sair do Big Brother”, respondeu. “Ele acabou de saber que o pai tá no paredão e que ele pode sair. E você quer que seu pai saia?”, perguntou Luana. “Não! Quero que meu pai fique! Gente, não vota no meu pai! Por favor! … Eu quero que esse seja meu presente de aniversário de todos vocês”, pediu Dom.

A última quarta-feira, 20, do Big Brother Brasil 22 será animada e terá festa. Com o tema, “Baile de Formatura”, o Top 5 do reality vai aproveitar shows de Mumuzinho e Kevin O Chris.

Beatriz França, especial para o Estadão

