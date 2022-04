Itapemirim diz que está adotando medidas cabíveis diante de ordem da ANTT

Por Estadão - Estadão 5

A Viação Itapemirim afirmou nesta quarta-feira, 20, que está adotando as “medidas cabíveis” diante da decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que suspendeu as operações da empresa. “Diante da decisão da ANTT, a Viação Itapemirim, respeita, porém está adotando as medidas cabíveis”, disse.

Em nota, a companhia alegou ainda que cumpre “rigorosamente todas as normas dos órgãos reguladores do transporte rodoviário e mantém sua linha de atuação”. “Buscando sempre o atendimento de qualidade aos seus clientes”, destacou.

A suspensão das operações de transporte de passageiros foi publicada em portaria do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta.

A ordem da ANTT diz que a Itapemirim poderá realizar viagens que já foram vendidas, mas apenas por um prazo de 30 dias a contar de hoje.

Segundo a agência, a Itapemirim deverá observar os direitos dos passageiros, inclusive com o reembolso de passagens, quando solicitado, ou então remanejamento para outras empresas.

“Essa medida visa assegurar a segurança dos usuários e manter a adequada prestação de serviço de passageiros”, afirmou a agência sobre a determinação.

De acordo com a ANTT, a suspensão vale até que seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas.

Amanda Pupo

Estadao Conteudo

