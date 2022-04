TIM anuncia pagamento de R$ 6,98 bi por sua parte dos ativos móveis da Oi

Por Estadão - Estadão 7

Com relação ao processo de conclusão da aquisição dos ativos móveis da Oi, anunciado nesta quarta-feira, a TIM informou que passará a deter 100% do capital social da Cozani RJ Infraestrutura e Rede de Telecomunicações, empresa que corresponde à parte da unidade de ativos, direitos e obrigações da Oi Móvel adquirida pela companhia.

Segundo comunicado enviado ao mercado, o preço referente a 100% das ações da SPE Cozani, após todos os ajustes previstos no contrato, é de R$ 6,98 bilhões, incluindo uma expectativa de posição de caixa líquida na empresa de R$ 51,14 milhões.

Do valor total do negócio, R$ 634,33 milhões foram retidos pela TIM a fim de cobrir eventuais necessidades de ajustes de preço adicionais e R$ 2,06 bilhões foram transferidos diretamente para o BNDES. O saldo de R$ 4,29 bilhões foi repassado diretamente à vendedora.

A TIM informou que a Oi receberá ainda até R$ 230 milhões adicionais condicionados ao atingimento, até 31 de março de 2023, de metas relacionadas às radiofrequências e base de clientes envolvidas na transação, sendo que R$ 60 milhões já foram pagos nesta quarta em função do atingimento de parte das metas estabelecidas.

Adicionalmente, a TIM também pagou nesta quarta, em nome da SPE Cozani, o valor de R$ 250,72 milhões para a Oi, a título de remuneração, por até 12 meses, de prestação de serviços na fase de transição, e assinou com a Brasil Telecom Comunicação Multimídia (V.tal) contrato de uso de capacidade de infraestrutura de transporte por 10 anos envolvendo o pagamento de valores decrescentes que hoje somam R$ 476 milhões.

“Com o fechamento da transação, a TIM dá um grande passo no cenário nacional, finalmente podendo competir de forma equilibrada com seus principais concorrentes no que diz respeito à sua infraestrutura e representatividade geográfica de sua base de clientes e com expectativa de significativa criação de valor para os seus acionistas”, diz a companhia no comunicado.

A transação será ainda ratificada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de acionistas a ser convocada pelo conselho de administração. Na próxima segunda-feira, a companhia realizará uma teleconferência com o mercado para tratar na operação.

