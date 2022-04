Vítor Pereira vai escalar os reservas do Corinthians diante da Portuguesa-RJ

Por Estadão - Estadão 7

O clássico com o Palmeiras, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e o duelo decisivo pela Copa Libertadores com o Boca Juniors, dia 26, vão fazer o técnico Vítor Pereira escalar um time reserva do Corinthians para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra a Portuguesa-RJ, às 21h30, em Londrina, na quarta-feira. A intenção é dar um descanso para os titulares.

O treinador português vai definir a equipe após o treino desta terça-feira. Jogadores podem estrear, enquanto outros, mais veteranos, poderão ter mais uma oportunidade na equipe principal. Cássio poderá ser o único titular a ser mantido na equipe que vai enfrentar a Portuguesa.

Entre os novatos, os zagueiros Belezi e Robert Renan (2003), o lateral Biro e os atacantes Giovane e Wesley poderão entrar em campo desde o início do jogo. Desta forma, eles se juntariam a Roni e Adson, que, apesar de também jovens, possuem maior experiência.

O meia/atacante Luan, que realiza decepcionante passagem pelo Corinthians, poderá receber mais uma oportunidade. O volante Xavier, que não tem sido relacionado para as partidas, é outro que poderá ser utilizado nesta partida no Paraná.

