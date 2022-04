Santos faz treino único no CT Rei Pelé antes reencontro com o Coritiba

Por Estadão - Estadão 7

Depois de vencer o Coritiba por 2 a 1 no domingo, pelo Brasileirão, o Santos fez um treino único no CT Rei Pelé, nesta segunda-feira, em preparação para encarar o time paranaense mais uma vez. Sem muito tempo para descansar, os duas equipes se reencontram às 19h30, no Couto Pereira, onde disputam a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O próximo e último treino antes do duelo será realizado na terça-feira, já em Curitiba. O técnico Fabián Bustos comandará uma atividade no CT do Caju, do Athletico-PR, antes de definir a equipe que mandará a campo. O certo é que não há nenhuma baixa provocada por lesões.

De qualquer forma, o argentino tem um desfalque. Isso porque o meio-campista Camacho vai cumprir suspensão porque recebeu cartão vermelho no empate por 1 a 1 com o Fluminense do Piauí, na segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Santos precisou da disputa de pênaltis para conseguir avançar.

Como Camacho ficou no banco de reservas no domingo, Bustos tem a opção de repetir a escalação. No treinamento desta segunda, apenas os jogadores que não atuaram na Vila Belmiro foram ao gramado. Aqueles que foram utilizados na partida realizaram apenas um trabalho regenerativo.

No duelo de quarta-feira, o Santos buscará a terceira vitória consecutiva sob o comando de Bustos. Antes da vitória sobre o Coritiba no Brasileirão, o time conquistou um triunfo suado diante do Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana.

