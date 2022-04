Multishow divulga participantes de novo reality 'Túnel do Amor', com Marcos Mion

Por Estadão - Estadão 7

Nesta segunda-feira, 18, o Multishow começou a divulgar a lista de participantes do Túnel do Amor, novo reality sob o comando de Marcos Mion. O programa estreia no próximo dia 27, às 22h30, um dia após a final do programa BBB 22.

A nova produção contará com 10 duplas de amigos que ficarão confinadas em duas casas separadas e terão como missão ajudar um ao outro a arrumar um par perfeito.

Todos os participantes são anônimos e os episódios serão exibidos simultaneamente no canal de TV e no Globoplay.

Na última semana, foi anunciado que Jojo Todynho será repórter da atração.

As duplas anunciadas até o momento são:

1. Marina e Luana;

2. Pedro e Daniel;

3. Malu e Darline;

4. Stefano e Felipe;

5. Andressa e Adriana;

6. Randerson e Danillo.

