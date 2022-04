Após quase 3 anos, governo oficializa hoje contratações do 'Médicos pelo Brasil'

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O governo federal oficializa nesta segunda-feira (18) a contratação dos primeiros profissionais pelo programa Médicos pelo Brasil, que substituirá gradativamente o Mais Médicos. O recrutamento de médicos vem quase três anos após o lançamento do programa, anunciado em 1º de agosto de 2019.

Continua depois da publicidade

A apresentação dos primeiros credenciados será feita em cerimônia no Palácio do Planalto marcada para as 17h desta segunda-feira, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Um dos marcos do governo Dilma Rousseff (PT), o Mais Médicos foi criado em 2013 para atender regiões do País com baixa cobertura médica a partir da possibilidade de contratar estrangeiros sem revalidação do diploma. A participação de profissionais cubanos, uma tônica do projeto, foi duramente criticada por Bolsonaro na campanha de 2018.

Advertisement

O Médicos pelo Brasil também prevê a entrada de médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, mas apenas mediante a aprovação no exame Revalida, que dá valor legal ao diploma de outro país.

Continua depois da publicidade

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].