Com 63,63% dos votos, Jessilane Alves é a 14ª eliminada do 'BBB 22'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Big Brother Brasil chegou a sua reta final e com ela, as votações estão ainda mais acirradas. Com 63,63% dos votos, a professora Jessilane Alves foi a escolhida para deixar o programa na noite deste domingo, 17, sendo a 14ª eliminada e última mulher a deixar a casa.

Continua depois da publicidade

A baiana fez parte da Pipoca e disputou um paredão quádruplo com Eliezer, Arthur Aguiar e Douglas Silva, após ser indicada pelo líder. Arthur foi o segundo mais votado, com 28,54%, seguido de DG, com 5,91%, e Eli, com 1,92%.

Durante o discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse: “Você entrou no BBB esperando uma mudança na vida. E merece. Quem seria doido de dizer que você não merece? Pode ter certeza que você já conseguiu. Sua vitória no BBB seria aquela de superação que você contaria por muitos anos. Não aconteceu. Mas você sai daqui com uma baita vitória pessoal. Quem sai é você, Jessi”.

Advertisement

Trajetória

Continua depois da publicidade

Jessilane Alves nasceu em Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia, mas se mudou para Valparaíso de Goiás ainda criança. No início do programa, a bióloga foi criticada pelo público do Big Brother Brasil por não ter preparado uma estratégia de marketing para as redes sociais antes do confinamento. Influenciadores de Valparaíso de Goiás se uniram para administrar as redes sociais de Jessilane.

No jogo, ela esteve ao lado de uma das suas maiores referências na música: Naiara Azevedo. Fã de carteirinha da sertaneja, Jessi e Naiara se uniram a Natália Deodato e Linn da Quebrada no jogo, formando a equipe As comadres. Elas divertiram o público fofocando pela manhã, enquanto tomavam um cafezinho.

Na reta final do jogo, Jessi, Linn e Natália se desentenderam, o que enfraqueceu a torcida pelas últimas mulheres que restaram na casa.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].