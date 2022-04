Tsitsipas bate espanhol e se sagra bicampeão do Masters de Montecarlo

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O tenista grego Stefanos Tsitsipas se sagrou bicampeão do Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco, neste domingo. Campeão também no ano passado, ele superou na final o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, grande surpresa do primeiro grande torneio de saibro no ano, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em 1h34min de duelo.

Continua depois da publicidade

Tsitsipas se tornou o sexto tenista da história a vencer dois títulos consecutivos em Montecarlo. O último a obter tal feito foi o espanhol Rafael Nadal, campeão entre 2016 e 2018 – ele soma ainda mais oito troféus no tradicional saibro de Mônaco. O espanhol Juan Carlos Ferrero (2002-03), o austríaco Thomas Muster (1995-96), o sueco Bjorn Borg (1979-1980) e o romeno Ilie Nastase (1971-1973) também foram campeões em anos seguidos.

“É uma grande sensação porque neste ano podemos ter o público nas arquibancadas. Então, a comemoração parece mais viva em comparação ao ano passado”, comentou o grego, que foi campeão diante das arquibancadas vazias na edição de 2021 por conta da pandemia de covid-19.

Advertisement

Favorito, o grego de 23 anos saiu atrás no placar no set inicial, ao sofrer uma quebra de saque logo no início. No entanto, reagiu rapidamente para virar o placar e levar o primeiro set. No segundo, a situação se inverteu. Porém, o espanhol reagiu. Quando liderava o placar por 5/4, Tsitsipas desperdiçou a chance de fechar o jogo sem precisar disputar o tie-break, mas não teve sucesso.

Continua depois da publicidade

“Estou muito orgulhoso de mim mesmo. As coisas não saíram tão bem quanto eu queria em determinado momento do jogo, mas eu consegui me recuperar”, comentou o atual número cinco do mundo e vice-campeão de Roland Garros na temporada passada.

Apesar do vice-campeonato, Fokina deixa Montecarlo com outro status. O tenista de 22 anos foi a grande surpresa do torneio ao eliminar o sérvio Novak Djokovic logo na estreia do número 1 do mundo. Na sequência, o tenista de 22 anos despachou o americano Taylor Fritz, campeão em Indian Wells no mês passado, e o experiente búlgaro Grigor Dimitrov na semifinal.

Atual 46º do mundo, o tenista da Espanha vai saltar para o 27º posto do ranking da ATP, na atualização desta segunda-feira.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].