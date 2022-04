Acidente entre dois veículos deixa cinco pessoas feridas na zona leste de SP

Por Estadão - Estadão 7

Um acidente envolvendo dois veículos na avenida Cangaíba, zona leste de São Paulo, deixou cinco pessoas feridas na manhã deste domingo de Páscoa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 5h10, houve um capotamento de veículo. Dez viaturas foram enviadas para atendimento da ocorrência.

De acordo com os bombeiros, três vítimas estavam em parada cardiorrespiratória quando o resgate chegou ao local do acidente. Todos os feridos receberam atendimento no local e foram encaminhados para hospitais da região. Três para o Pronto-Socorro do Hospital Tatuapé, um para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera e um para o Pronto-Socorro do Hospital Ermelino Matarazzo.

