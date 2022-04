Investimentos de fundos têm alta de 8,4% no 1º trimestre

Por Estadão - Estadão 9

Os fundos de private equity e de venture capital, que compram participações em empresas, investiram R$ 11,6 bilhões no Brasil no primeiro trimestre deste ano, segundo pesquisa realizada pela KPMG e a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap). A cifra representa um incremento de 8,4% em relação aos três primeiros meses de 2021.

Do valor total, os fundos de private equity, que investem em empresas com negócios já mais maduros, desembolsaram R$ 5,2 bilhões de janeiro a março, um salto de 173%, com destaque para empresas do setor financeiro como fintechs e insurtechs, de seguros.

Por outro lado, nos de venture capital, que são aqueles que apoiam negócios em estágio inicial, o volume foi de R$ 6,4 bilhões no período, uma baixa de 27% em relação ao mesmo período de 2021.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

