Recuperado, John volta a treinar e Santos finaliza preparação de olho no Coritiba

O Santos realizou neste sábado a última atividade visando o duelo contra o Coritiba neste domingo, às 11h, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade do treino foi o retorno do goleiro John, que está se recuperando de lesão.

O arqueiro, titular no jogo que culminou com o vice-campeonato da Copa Libertadores da América de 2020, precisou passar por um procedimento cirúrgico para corrigir uma cicatriz no joelho direito. Ele não treinava com os demais atletas desde o começo de março.

De volta, John fica à disposição do técnico Fabián Bustos. No entanto, tem forte concorrência, já que João Paulo se transformou em um dos líderes da equipe alvinegra e negou deixar o clube para defender outro time brasileiro na atual temporada.

Além de John, quem treinou normalmente foi o zagueiro Kaiky, que fez uso de uma máscara de proteção facial. Ele sofreu uma fratura nasal no duelo contra o Banfield, na estreia do clube na Copa sul-americana. No entanto, deve ser preservado.

Por outro lado, Fabián Bustos pode contar com o atacante Marcos Leonardo, que vem cumprindo suspensão nos jogos da Sul-Americana. Ele, inclusive, é cotado para iniciar o duelo como titular, ao lado de Ângelo e Jhojan Julio.

A expectativa é que Fabián Bustos escale o Santos com: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Willian Maranhão (Vinícius Zanocelo) e Ricardo Goulart; Ângelo (Lucas Braga), Marcos Leonardo e Jhojan Julio.

Após campanha melancólica no Campeonato Paulista, o Santos estreou no Brasileirão com um empate sem gols diante do Fluminense, no Maracanã.

