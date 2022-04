Jandrei volta aos treinos e São Paulo encerra preparação para encarar o Flamengo

Por Estadão - Estadão 9

O São Paulo encerrou neste sábado a preparação para o duelo com o Flamengo neste domingo, às 16h, no estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o goleiro Jandrei, que treinou normalmente após se recuperar de uma indisposição estomacal.

Jandrei ficou de fora da vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Everton, pela Sul-Americana. A indisposição do goleiro atacou agora o meia-atacante André Anderson, que foi colocado em repouso pelo Departamento Médico do clube paulista. Por conta disso, ele teve a apresentação oficial adiada.

Na tarde deste sábado, Rogério Ceni comandou uma atividade técnica seguida de um trabalho tático de 11 contra 11. Os jogadores ainda fizeram um trabalho de bola parada. Eles também treinaram cobranças de falta e pênalti.

A tendência é que Rogério Ceni escale o São Paulo com: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia; Igor Gomes (Gabriel Sara), Rodrigo Nestor e Alisson; Eder e Calleri.

Líder do Brasileirão, o São Paulo estreou na competição com uma goleada por 4 a 0 para cima do Athletico-PR, no Morumbi, com três gol do artilheiro Calleri.

