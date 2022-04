Governo de SP diz que tráfego na Bandeirantes é retomado em sistema de comboio

Por Estadão - Estadão 5

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ligada ao governo estadual, informou que o tráfego na Rodovia dos Bandeirantes foi retomado em sistema de comboio desde às 11h deste sábado no sentido capital-interior. Mais cedo, a rodovia estava totalmente interditada no sentido da capital para o interior para a realização de motociata por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Em nota, a agência disse que o sistema de comboio é realizado desde o quilômetro 13 da rodovia na capital paulista até o quilômetro 134 em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo a Artesp, o tráfego na rodovia no sentido interior-capital está liberado. A agência acrescentou que a Rodovia Anhanguera apresentava tráfego intenso e congestionamento entre os quilômetros 50 e 53 por volta das 14h, em virtude da manifestação na Bandeirantes.

A Artesp disse também que havia no mesmo horário alguns pontos de congestionamento nas principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado. No sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego segue intenso e não havia registro de acidentes ou congestionamentos na rodovia Anchieta (SP 150).

Na Rodovia Castello Branco (SP 280), o fluxo também é intenso no sentido interior, com lentidão por excesso de veículos. Na Rodovia dos Tamoios, há congestionamento no quilômetro 11+500 ao quilômetro 83+400 no sentido litoral, sem reporte de ocorrências. Na Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto, não havia ocorrências ou congestionamentos.

