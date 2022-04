Estoques de gás na Europa caem a menor nível em anos, afirma russa Gazprom

Por Estadão - Estadão 7

À medida que os consumidores na Europa utilizaram mais gás durante o último inverno do que foi armazenado antes de as temperaturas voltarem a subir, os estoques do produto caíram aos menores níveis em anos, informou a estatal russa Gazprom nesta sexta-feira, 15.

“Segundo a Gas Infrastructure Europe (GIE), em 19 de março, a temporada de retirada de gás de instalações subterrâneas europeias chegou ao fim. Nesse período, restavam nelas apenas 25,2 bilhões de metros cúbicos de gás ativo”, disse a Gazprom em seu canal no Telegram, acrescentando que se trata do menor nível em um longo período de obervação e 5,5 bilhões de metros cúbicos abaixo do patamar da mesma data de 2021.

Durante o inverno, o gás consumido na Europa chegou a 51 bilhões de metros cúbicos, o que representa 107,8% do volume que as empresas do setor conseguiram produzir no verão de 2021, explicou a Gazprom.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

