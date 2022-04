China: PBoC deixa juros inalterados em momento de desaceleração econômica

Por Estadão - Estadão 8

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) decidiu deixar algumas de suas principais taxas de juros inalteradas nesta sexta-feira, 15, frustrando expectativas de cortes, apesar da desaceleração da economia na esteira de novos surtos de covid-19. Em breve comunicado, o PBoC informou que injetou no sistema financeiro 150 bilhões de yuans (cerca de US$ 23,5 bilhões) em liquidez por meio de sua linha de crédito de médio prazo, a uma taxa de 2,85%, a mesma da operação anterior. O PBoC também injetou 10 bilhões de yuans por meio de acordos de recompra reversa de sete dias, com juros de 2,1%, também a mesma da última operação.

