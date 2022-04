São Bento e Portuguesa empatam em Sorocaba no primeiro jogo final do Paulista A2

Por Estadão - Estadão 9

Em um jogo disputado com muita intensidade, São Bento e Portuguesa empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira à noite, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelo primeiro jogo final do Campeonato Paulista da Série A2. O jogo decisivo vai acontecer domingo, a partir das 19 horas, no Canindé, em São Paulo, onde quem vencer será o campeão. Em caso de novo empate, o título será definido nos pênaltis. Os dois times já asseguraram o acesso para a Série A1 o Paulistão de 2023.

A Portuguesa fez um primeiro tempo muito tático, esperando o adversário no seu campo defensivo. Desta forma, esperou uma falha defensiva do São Bento para abrir o placar aos 23 minutos. Após um lançamento longo, os dois zagueiros falhavam. O primeiro de cabeça e o segundo ao tentar cortar a bola, que ficou nos pés de Gustavo França. Ele dividiu com o goleiro Zé Carlos, que saiu desesperado do gol, e chutou por baixo das pernas do goleiro.

Mas o São Bento tinha intensidade e não perdia tempo para arriscar o chute em cima do goleiro Wagner, normalmente reserva da Lusa. Foram 15 finalizações e algumas boas defesas de Vagner. De tanto insistir, o São Bento empatou.

No lado direito, Marcos Nunes foi para cima do Ricardo e levou vantagem. Patrick furou no primeiro pau e a bola bateu na coxa esquerda de Naldo, indo para as próprias redes aos 48 minutos.

O panorama no segundo tempo não mudou, com a maior posse de bola do São Bento que tentava finalizações, inclusive, de longa distância. O goleiro Wagner fez várias boas defesas. Aos 35 minutos, Vitor cabeceou a bola na trave do goleiro da Lusa. Pressionada, a Portuguesa abandonou o ataque, preferindo tentar segurar o empate. E conseguiu.

O jogo em Sorocaba contou com 8.291 torcedores, com uma renda de R$ 226.640,00. A expectativa é que todos os 15 mil ingressos estejam esgotados para o duelo final no Canindé.

