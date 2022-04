Ator de 'Game of Thrones' é preso acusado de crime sexual contra menor de idade

Por Estadão - Estadão 9

conhecido pelo papel de Thenn Warg na série Game of Thrones, o ator Joseph Gatt foi preso em Los Angeles, nos Estados Unidos, acusado de crime sexual contra menor de idade, de acordo com informações do TMZ.

A prisão teria ocorrido no dia 6 de abril de 2022. A acusação diz que ocorreram conversas explícitas e sexuais com menor de idade. Ainda não se sabe se há mais de uma vítima dos supostos assédios.

Gatt, que também integrou o elenco de Thor (2011) e Além da Escuridão – Star Trek (2013), pagou cinco mil dólares de fiança e responde a um processo em liberdade.

O ator deu a seguinte declaração sobre o caso em suas redes sociais:

“Obviamente, quero abordar as alegações absolutamente horríveis e completamente falsas recentemente levantadas contra mim. Elas estão 100% categoricamente erradas e são imprudentes. Confirmei erros e informações enganosas no comunicado de imprensa de hoje. Estou cooperando totalmente com a polícia e o Departamento de Polícia de Los Angeles para chegar ao fundo disso. Estou ansioso para limpar meu bom nome. Obrigado a todos os meus amigos e apoiadores que sabem que isso é falso e entendem que por razões legais não posso mais comentar nas redes sociais”, diz a declaração.

Rafael Nascimento, especial para o Estadão

